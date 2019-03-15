По его словам, на Украине нет закона, которые предписывал бы вести видеонаблюдение, поэтому на этих выборах его не будет.Радченко рассказал, чтоЗамглавы ЦИК отметил, что органы местного самоуправления будут сами обеспечивать безопасность избирательных участков, в том числе они могут и поставить камеры наблюдения.Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. В них участвует рекордное количество кандидатов – 42 претендента. По результатам предварительных опросов первое место делят телеведущий Владимир Зеленский и руководитель партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. А вот действующего президента Украина Петра Порошенко поддерживает всего около 20% украинцев.