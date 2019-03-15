15.03.2019, 22:56
Украина отказалась от видеонаблюдения на президентских выборах
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заявил, что видеонаблюдение вестись во время президентских выборов не будет, пишут РИА Новости.
По его словам, на Украине нет закона, которые предписывал бы вести видеонаблюдение, поэтому на этих выборах его не будет.
Радченко рассказал, что когда-то на Украине использовали видеонаблюдение на выборах, однако это оказалось совсем неэффективно, а потрачено на это было около 37 миллионов долларов.
Замглавы ЦИК отметил, что органы местного самоуправления будут сами обеспечивать безопасность избирательных участков, в том числе они могут и поставить камеры наблюдения.
Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. В них участвует рекордное количество кандидатов – 42 претендента. По результатам предварительных опросов первое место делят телеведущий Владимир Зеленский и руководитель партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. А вот действующего президента Украина Петра Порошенко поддерживает всего около 20% украинцев.
По его словам, на Украине нет закона, которые предписывал бы вести видеонаблюдение, поэтому на этих выборах его не будет.
Радченко рассказал, что когда-то на Украине использовали видеонаблюдение на выборах, однако это оказалось совсем неэффективно, а потрачено на это было около 37 миллионов долларов.
Замглавы ЦИК отметил, что органы местного самоуправления будут сами обеспечивать безопасность избирательных участков, в том числе они могут и поставить камеры наблюдения.
Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. В них участвует рекордное количество кандидатов – 42 претендента. По результатам предварительных опросов первое место делят телеведущий Владимир Зеленский и руководитель партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. А вот действующего президента Украина Петра Порошенко поддерживает всего около 20% украинцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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