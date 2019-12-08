



По словам лидера Украины, соглашение было достигнуто по средствам телефонного разговора с главной МВФ Кристалиной Георгиевой.Стоит отметить, что в том году Украина и Международный валютный фонд согласовывали подобную программу на сумму 3,9 миллиардов долларов. Но украинские власти получили только около 1,5 миллиардов долларов по первой франшизе. Оставшиеся деньги так и не были переведены, сообщает издательство «Российская газета».



