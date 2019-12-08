08.12.2019, 17:26
Украина получит 5,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда
ИА «Ореанда-Новости». Украина получит 5,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда на улучшение экономического состояния страны, повышение благополучия населения и борьбу с коррупцией.
По словам лидера Украины, соглашение было достигнуто по средствам телефонного разговора с главной МВФ Кристалиной Георгиевой. Франшиза будет выдана сроком на 3 года. Выделенные деньги также можно будет использовать и на погашение долгов Украины перед другими организациями.
Стоит отметить, что в том году Украина и Международный валютный фонд согласовывали подобную программу на сумму 3,9 миллиардов долларов. Но украинские власти получили только около 1,5 миллиардов долларов по первой франшизе. Оставшиеся деньги так и не были переведены, сообщает издательство «Российская газета».
По словам лидера Украины, соглашение было достигнуто по средствам телефонного разговора с главной МВФ Кристалиной Георгиевой. Франшиза будет выдана сроком на 3 года. Выделенные деньги также можно будет использовать и на погашение долгов Украины перед другими организациями.
Стоит отметить, что в том году Украина и Международный валютный фонд согласовывали подобную программу на сумму 3,9 миллиардов долларов. Но украинские власти получили только около 1,5 миллиардов долларов по первой франшизе. Оставшиеся деньги так и не были переведены, сообщает издательство «Российская газета».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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