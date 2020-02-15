15.02.2020, 21:05
Украина пригрозила Ирану судом за сбитый самолёт
ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Украины Вадми Пристайко заявил, что родственники тех, кто был в сбитом Ираном самолёте, могут подать в суд на Тегеран, пишут «Известия».
Пристайко отметил, что Киев ждёт от Ирана быстрой реакции на произошедшее. В частности, речь идёт о «неделях и месяцах, а не о годах».
В противном случае, как отметил министр, Украина может подать иск в международные суды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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