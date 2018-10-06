ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Крупнейшие в истории военные учения НАТО пройдут в конце октября. Официальная дата начала проведения учений – 25 октября 2018 года. Место проведения – Норвегия. Учения Североатлантического Альянса будут проходить над названием Trident Juncture 2018 и носят военно-стратегический характер. Официальное представительство Вооруженных сил Украины отметило в сообщении для средств массовой информации, что представители ВСУ примут участие в учениях в Норвегии.

В пресс-центре ВСУ отметили, что 5 военных офицеров Украины привлечены к работе в учениях и уже прошли теоретический этап подготовки, оперативное слаживание. Следующий шаг – выполнение заданий по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.

Основные участники данного мероприятия: 29 стран НАТО и военные батальоны Финляндии и Швеции. Общая численность военных, которые по официальным данным примут участие в учениях – 45 тысяч человек.

О проведении учений Trident Juncture 2018 комитета начальников штабов альянса сообщил еще в марте текущего года. Активная фаза будет длиться не менее двух недель, и предположительно завершиться 7 ноября.

В штабе Североатлантического Альянса отмечают: «По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус"».



Муринус пусть и выдуманный противник, но его очертания полностью охватывают на карте территорию России и Беларуси.

Вторая фаза учений – командно-штабная, продлится до середины ноября и будет охватывает разу ряд учебных центров, не только в Норвегии, но и в Италии.

Следует отметить, что после событий 2014 года, страны НАТО приняли Европейскую инициативу сдерживания. Это стало официальной причиной наращивания военной инфраструктуры и увеличения численности войск у границы с Россией.