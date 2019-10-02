02.10.2019, 00:23
Украина приобретёт у США 150 ракет и два комплекса Javelin
ИА «Ореанда-Новости». По словам агентства Bloomberg Украина планирует купить у США 150 ракет и два комплекта противотанковых ракетных установок.
Общая стоимость приобретаемой техники составляет 39 миллионов долларов. Конгресс США одобрил продажу и поставку техники для Украины, так как в 2014 году эти два государства заключили соглашение о военной помощи.
Также в начале июня 2019 года конгресс Соединенных штатов Америки выделил Украине 300 миллионов долларов на покупку летального оружия и другую военную помощь.
Украина повторно обращается с такой просьбой к Соединенным Штатам. Но в 2017 году президент США отказал в продаже военной техники.
Общая стоимость приобретаемой техники составляет 39 миллионов долларов. Конгресс США одобрил продажу и поставку техники для Украины, так как в 2014 году эти два государства заключили соглашение о военной помощи.
Также в начале июня 2019 года конгресс Соединенных штатов Америки выделил Украине 300 миллионов долларов на покупку летального оружия и другую военную помощь.
Украина повторно обращается с такой просьбой к Соединенным Штатам. Но в 2017 году президент США отказал в продаже военной техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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