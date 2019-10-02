ИА «Ореанда-Новости».Общая. Конгресс США одобрил продажу и поставку техники для Украины, так как в 2014 году эти два государства заключили соглашение о военной помощи.Украина повторно обращается с такой просьбой к Соединенным Штатам. Но в 2017 году президент США отказал в продаже военной техники.



