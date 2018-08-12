ИА «Ореанда-Новости». По сообщению крымского погрануправления ФСБ, Украина приостановила работу одного из трёх контрольно-пропускных пункта на границе с Крымом.

На границе между Армянском и Каланчаком уже собралась очередь из более чем пятидесяти автомобилей.

На въезде оформление лиц и транспортных средств происходит по прибытию. Несмотря на откровенную провокацию с украинской стороны, КПП работают в штатном режиме. Сотрудники предлагают ожидающим проехать к другому пропускному пункту, так как погрануправление не в курсе, как долго украинская сторона собирается сдерживать поток автомобилей.

Возможно, такой своеобразный протест устроили после выступления министра инфраструктуры Украины, которое состоялось в пятницу. В нём он проговорил, что в отсталую и феодальную России украинцам ездить за дополнительным заработком точно не стоит и существует реальная необходимость в создании «санитарной границы». Он переводит внимание граждан на Европу, подчёркивая, что там и зарплаты предлагают выше, и условия комфортнее, и безопасность обеспечивают куда лучше.

При этом Омелян вспоминает инициативу прекратить автобусное сообщение между странами, а также поддерживает мысль о том, чтобы не возобновлять железнодорожное сообщение между Донбассом и Крымом.

На данный момент между странами отсутствуют прямые поезда российского формирования - пока существует лишь транзитный поезд Москва – Кишинёв - Москва, тогда как все остальные составы принадлежат УЖД и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Ещё в 2017, когда Омелян громко заявил о том, что убытки украинской стороны от решения полностью оборвать железнодорожное сообщение с Москвой составят всего 1 гривну, несмотря на то что государственная администрация железнодорожного транспорта подсчитала, что самым прибыльным украинским поездом стал именно состав Киев – Москва (около 6 миллионов долларов), тогда как любые пассажирские перевозки дальнего следования приносили одни убытки (около 7,5 миллиарда в рублёвом эквиваленте).

Такие сомнительные и убыточные, но крайне принципиальные решения украинских властей в последнее время не редкость.