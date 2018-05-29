В ряде граничащих с Крымом районах наблюдается «потеря признаков государственного управления», заявил в интервью порталу «Обозреватель» постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его данным, в этих районах действуют преступные группировки, которые проводят «антиукраинские акции». «Украинский народ должен знать про эту беду», - отметил Бабин.

Чиновник считает, что Россия может попытаться взять под контроль данные территории. По мнению Бабина, необходимо быть готовыми к такому сценарию.

Несколько дней назад об угрозу стороны Москвы заявил и бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко. Он уверен, что Россия готовится к вторжению с моря. По мнению Кабаненко, военные учения России в Азовском море являются провокацией. Адмирал запаса предложил Украине подготовить оперативные силы быстрого реагирования на случай возможного конфликта.

Аналогичного мнения придерживаются и на Западе. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Россия превращает Крым в «неприступную крепость». По данным журналистов, в регионе наращиваются военные силы России.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Украины и западные государства не признают данный факт, считая полуостров «временно оккупированной территорией».