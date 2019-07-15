ИА «Ореанда-Новости». Киев решил продлить запрет на импорт товаров из России до конца будущего года. Такое решение принял украинский кабмин.



Напомним, эмбарго вступило в силу в конце 2015 года. Запрет несколько раз продлевали, а список товаров, которые под него попадают, расширяли. В последний раз это было в мае этого года, тогда под запрет попали цемент, фанера и другие материалы.



При этом объём экспорта из России на Украину в прошлом году увеличился на 20% и превысил 9,5 миллиардов долларов, пишет «Коммерсант». Половину из этого объёма составляют нефтепродукты, газ и уголь.