03.01.2020, 20:55
Украина разрешила въезд в страну Фёдору Добронравову
ИА «Ореанда-Новости». Украинские власти разрешили въезд в их страну российскому актёру Фёдору Добронравову, сообщает издательство «Лента.Ru».
Украинская Служба безопасности отменила запрет на въезд Добронравова ещё в июне прошлого года. Теперь запрет был отменён и судом Украины. Фёдору Добранравову нельзя было въезжать на Украину из-за аннексии (поддержки в отношение присоединения Крыма к России). Кроме этого, российский актёр многократно посещал Крымский полуостров, что СБУ приравнивали к незаконному пересечению государственной границы.
Служба безопасности Украины признала Фёдора Добронравова неопасным и разрешила показ фильмов и сериалов с участие российского актёра на украинском телевидении.
Украинская Служба безопасности отменила запрет на въезд Добронравова ещё в июне прошлого года. Теперь запрет был отменён и судом Украины. Фёдору Добранравову нельзя было въезжать на Украину из-за аннексии (поддержки в отношение присоединения Крыма к России). Кроме этого, российский актёр многократно посещал Крымский полуостров, что СБУ приравнивали к незаконному пересечению государственной границы.
Служба безопасности Украины признала Фёдора Добронравова неопасным и разрешила показ фильмов и сериалов с участие российского актёра на украинском телевидении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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