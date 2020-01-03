Украинская Служба безопасности отменила запрет на въезд Добронравова ещё в июне прошлого года. Теперь запрет был отменён и судом Украины.Кроме этого, российский актёр многократно посещал Крымский полуостров, что СБУ приравнивали к незаконному пересечению государственной границы.Служба безопасности Украины признала Фёдора Добронравова неопасным и разрешила показ фильмов и сериалов с участие российского актёра на украинском телевидении.