».Данными ракетами, согласно изданию, хотят вооружить самолёты СУ-27 и СУ-24 М, входящие в состав украинской армии. Ракета «Молния» может лететь со скоростью около 2-2,5 тысячи километров в час. По утверждениям создателей «Молнии», украинские самолёты необходимо будет по минимуму переоборудовать для установки на них ракет.По словам военного эксперта Олега Жданова, в настоящее время ни у одной страны нет такого оружия, способного сбить украинскую ракету «Молнию».