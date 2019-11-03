03.11.2019, 19:10
Украина создала ракету, которая будет защищать от российского флота
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудниками украинского конструкторского бюро «Южное» была создана сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка»). Ракета предназначена для того, чтобы поражать надводные цели. Об этом сказано в «Днепровской панораме».
Данными ракетами, согласно изданию, хотят вооружить самолёты СУ-27 и СУ-24 М, входящие в состав украинской армии. Ракета «Молния» может лететь со скоростью около 2-2,5 тысячи километров в час. По утверждениям создателей «Молнии», украинские самолёты необходимо будет по минимуму переоборудовать для установки на них ракет.
По словам военного эксперта Олега Жданова, в настоящее время ни у одной страны нет такого оружия, способного сбить украинскую ракету «Молнию».
Данными ракетами, согласно изданию, хотят вооружить самолёты СУ-27 и СУ-24 М, входящие в состав украинской армии. Ракета «Молния» может лететь со скоростью около 2-2,5 тысячи километров в час. По утверждениям создателей «Молнии», украинские самолёты необходимо будет по минимуму переоборудовать для установки на них ракет.
По словам военного эксперта Олега Жданова, в настоящее время ни у одной страны нет такого оружия, способного сбить украинскую ракету «Молнию».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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