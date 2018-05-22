Цель наступления украинских силовиков на Горловку – «затягивание петли» вокруг Донецка, заявил изданию «Страна.ua» источник в штабе Операции объединенных сил (ООС).

«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом», - рассказал офицер.

Военный отметил, что в случае успешного захвата Горловка станет плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево, что в итоге приведет к «затягиванию петли вокруг Донецка».

При этом в ВСУ Украины считают, что подобные действия не являются нарушением минских договоренностей. Дело в том, что в данном соглашении территория вокруг Горловки отнесена к так называемой «серой зоне», которая договоренностями не регулируется.

Ранее представители ДНР сообщили, что ВСУ усилили обстрелы в районе Горловки. В командовании ДНР рассказали, что ополчению удалось успешно отбить крупную атаку. В результате на месте погибло около десяти украинских военнослужащих, была уничтожена военная техника.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Летом 2014 года украинские военные попали в «котел» в районе Дебальцево и были вынуждены отступить.

В настоящее время на востоке Украины действует перемирие. Периодически стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.