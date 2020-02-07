07.02.2020, 20:27
Украина требует от США вернуть 30 миллионов долларов за невыполнение контрактов
ИА «Ореанда-Новости». Украина требует от Соединённых Штатов Америки вернуть 30 миллионов долларов за невыполнение государственных контрактов в установленные сроки, сообщает издание «Buzzfeed News».
По словам украинского правительства, Дональд Трамп заморозил выплату военной помощи их стране, а также нарушил сроки выполнения госзаказов на поставку вооружения. Поэтому Украина выдвинула финансовое требование в адрес американской власти. Сумма 30 миллионов рублей была ранее перечислена в бюджет США украинскими властями по данным сделкам в счёт предоплаты.
Украина заявила, что сроки по пяти контрактам из шести были перенесены на один год, а ещё один заказ был приостановлен на период более одного года. Хотя предварительно было оговорено, что срок рассмотрения заявок не превысит двух месяцев.
По словам украинского правительства, Дональд Трамп заморозил выплату военной помощи их стране, а также нарушил сроки выполнения госзаказов на поставку вооружения. Поэтому Украина выдвинула финансовое требование в адрес американской власти. Сумма 30 миллионов рублей была ранее перечислена в бюджет США украинскими властями по данным сделкам в счёт предоплаты.
Украина заявила, что сроки по пяти контрактам из шести были перенесены на один год, а ещё один заказ был приостановлен на период более одного года. Хотя предварительно было оговорено, что срок рассмотрения заявок не превысит двух месяцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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