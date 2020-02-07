По словам украинского правительства, Дональд Трамп заморозил выплату военной помощи их стране, а также нарушил сроки выполнения госзаказов на поставку вооружения. Поэтому Украина выдвинула финансовое требование в адрес американской власти. Сумма 30 миллионов рублей была ранее перечислена в бюджет США украинскими властями по данным сделкам в счёт предоплаты.Украина заявила, что сроки по пяти контрактам из шести были перенесены на один год, а ещё один заказ был приостановлен на период более одного года. Хотя предварительно было оговорено, что срок рассмотрения заявок не превысит двух месяцев.