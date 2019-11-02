ИА «Ореанда-Новости». Украина закрыла воздушное пространство и судоходство в северной части Чёрного моря, пишет «МК».



Отмечается, что это было сделано для того, чтобы провести тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов



Площадь перекрытых территорий составляет чуть более шести тысяч квадратных километров. Она охватывает сразу Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.