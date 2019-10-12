ИА «Ореанда-Новости» Служба безопасности Украины добавила в список тех, кому запрещено приезжать в страну, ещё четырёх российских актёров.



Так, список пополнили актёры, которые снимались на Донбассе в фильме «Ополченочка». Речь идёт о Наталье Колосковой, Юрие Миронцеве, Марии Перн, Анатолии Фалинськом.



В СБУ отметили, что все, кто находится в этом перечне, создают национальную угрозу для Украины.



Ранее из этого списка убрали российского актёра, звезду сериала «Сваты» Фёдора Добронравова.