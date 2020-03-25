Дипломат из Украины в ходе разговора по телефону со своим коллегой из Дании Йеппе Кофоду сделал заявление о том, чтоКулеба заявил, что это манипуляции, так как Евросоюзом были введены ограничения не в связи с короновирусом, а из-за агрессии РФ против Украины.