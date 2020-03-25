25.03.2020, 11:38
Украина заявила, что Россия манипулирует пандемией коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Россия занимается манипулированием ситуацией с короновирусом для того, чтобы с неё были сняты ограничения. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, работающий на Украине министром иностранных дел, рассказывает "Страна.ua".
Дипломат из Украины в ходе разговора по телефону со своим коллегой из Дании Йеппе Кофоду сделал заявление о том, что руководство России могут выступить с призывом к ЕС о снятии санкций из гуманитарных соображений.
Кулеба заявил, что это манипуляции, так как Евросоюзом были введены ограничения не в связи с короновирусом, а из-за агрессии РФ против Украины.
Дипломат из Украины в ходе разговора по телефону со своим коллегой из Дании Йеппе Кофоду сделал заявление о том, что руководство России могут выступить с призывом к ЕС о снятии санкций из гуманитарных соображений.
Кулеба заявил, что это манипуляции, так как Евросоюзом были введены ограничения не в связи с короновирусом, а из-за агрессии РФ против Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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