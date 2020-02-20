ИА «Ореанда-Новости». Украинское посольство в Китае рассказало о ситуации гражданкой Украины Анастасией Зинченко, которая не захотела покидать заражённый Ухань без любимой собаки, пишет «Интерфакс».



В диппредставительстве пояснили, что они несколько раз обращались к китайским властям с просьбой предоставить Зинченко возможность уехать из Уханя вместе с собакой. Однако согласия на эвакуацию собаки не получили, так как нет полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу.



В итоге украинке предложили оставить собаку в одной из гостиниц, но она отказалась.