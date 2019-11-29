ИА «Ореанда-Новости». Представители Украины предприняла попытку сорвать выступление российского делегата на форуме ООН.

Об этом сообщил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

В четверг в Женеве началась сессия Форума ООН по вопросам меньшинств. Она продлится два дня. На форуме должен был выступать представитель России, который, как полагается, подготовил речь. Однако делегация Украины не пожелала провести сессию спокойно.

Во время доклада представители украинской стороны повышали голос, издавали громкие звуки, топали, били кулаками по столу и вели себя по-детски. Кто-то из них пытался начать драку. Парламентарий подчеркнул, что такое поведение неприемлемо. Действия делегатов из Украины сорвали выступление России.



По мнению политика, таким поведением украинцы выдали лишь свою дикость. Они с презрением относят к свободным высказываниям и абсолютно не уважают демократию.

Бальбек также заявил, что надеется на официальное признание ошибок, допущенных при организации форума. Он ждёт со стороны организаторов мероприятия извинений.





