ИА «Ореанда-Новости» . Украинские инвесторы требуют миллиарды долларов за утерю активов в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в Министерстве юстиции.

Как отметил заместитель главы ведомства Михаил Гальперин, у России высокие шансы отстоять свои интересы в данной ситуации. Однако, по его словам, споры должны рассматриваться «беспристрастно, на основании юридических аргументов».

«Мы полагаем, что у международных арбитражей отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров, и готовы последовательно отстаивать свою позицию независимо от количества дел и продолжительности процессов», — сказал замминистра в интервью «РИА Новости».

По данным министерства, украинские компании и физические лица подали более 10 тыс. исков в международный арбитраж. Впрочем, по словам Гальперина, в будущем их будет меньше, поскольку расходы, которые истцам нужно нести уже сейчас, довольно велики, а «шанс на успех неочевиден».

17 мая Россия обжаловала два решения Гаагского суда по искам украинских компаний, связанных с воссоединением Крыма с РФ. Глава ведомства Александр Коновалов заявил, что Россия не будет принимать участие в других подобных процессах, которые Украина и другие страны собираются инициировать в международных инстанциях.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который прошёл весной 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на итоги плебисцита, Киев отказался признавать полуостров частью РФ и считает его «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.