ИА «Ореанда-Новости» . Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».

Акция проходила в четверг, 6 июня. На митинг собралось около 60 человек, они скандировали «Порошенко за грати!» («Порошенко за решетку!» ъ. В толпе также подняли флаги запрещенной в РФ националистической организации «Правый сектор» и включили патриотические песни. К месту событий сразу же приехали пожарные машины.

Пикетчики требовали немедленного расследования участия Порошенко в скандале с воровством в «Укроборонпроме» и в противном случае пригрозили бессрочной акцией протеста.

«За время своего президентства он увеличил своё состояние в 18 раз. Об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко», — сказал координатор организации «Общественный контроль — честная страна» Владислав Литвинчук. Как пояснил активист, на Порошенко уже писали не одно заявление, однако госслужащие ничего не делают в этом направлении.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения Порошенко.

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.