, заявлено в публикации "Укринформ".Коболев заявил, что "игра ещё не завершена". Он указал на то, что Россия пытается для завершения прокладки трубопровода создать собственные технические возможности. Глава "Нафтогаз Украины" уведомил о том, чтоНакануне стало известно, что способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский", которым владеет "Газпром", двигается со Шри-Ланки в Суэц - египетский порт.