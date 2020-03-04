04.03.2020, 10:33
Украинские власти обсуждают с США меры в отношении "Северного потока - 2"
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Коболев, возглавляющий НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что украинское руководство осуществляет переговоры с США, которые направлены на то, чтобы окончательно помешать РФ завершить строительство газопровода "Северный поток-2", заявлено в публикации "Укринформ".
Коболев заявил, что "игра ещё не завершена". Он указал на то, что Россия пытается для завершения прокладки трубопровода создать собственные технические возможности. Глава "Нафтогаз Украины" уведомил о том, что сейчас с США обсуждается, что необходимо сделать для того, чтобы этот проект окончательно похоронить.
Накануне стало известно, что способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский", которым владеет "Газпром", двигается со Шри-Ланки в Суэц - египетский порт.
Коболев заявил, что "игра ещё не завершена". Он указал на то, что Россия пытается для завершения прокладки трубопровода создать собственные технические возможности. Глава "Нафтогаз Украины" уведомил о том, что сейчас с США обсуждается, что необходимо сделать для того, чтобы этот проект окончательно похоронить.
Накануне стало известно, что способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский", которым владеет "Газпром", двигается со Шри-Ланки в Суэц - египетский порт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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