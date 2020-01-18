18.01.2020, 13:13
Украинские власти рассматривают вопрос о снижении напряжённости в отношениях с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Украинские власти начали рассматривать вопрос о снижении напряжённости в отношениях с Россией вчера, 17 января. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».
Украинские власти отметили о важности сокращения вероятности эскалации конфликта с Россией для избежания наряжённых двусторонних отношений. Кроме этого, Киев планирует развивать стратегические отношения с НАТО, Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом. Также, на заседании рассматривались вопросы о защите прав населения Украины, восстановлении территориальной целостности страны и обеспечении дальнейшей независимости.
Проект новой стратегии был направлен в штаб-квартиру НАТО. Стало известно, что Североатлантический Альянс положительно отреагировал на подобные изменения.
Украинские власти отметили о важности сокращения вероятности эскалации конфликта с Россией для избежания наряжённых двусторонних отношений. Кроме этого, Киев планирует развивать стратегические отношения с НАТО, Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом. Также, на заседании рассматривались вопросы о защите прав населения Украины, восстановлении территориальной целостности страны и обеспечении дальнейшей независимости.
Проект новой стратегии был направлен в штаб-квартиру НАТО. Стало известно, что Североатлантический Альянс положительно отреагировал на подобные изменения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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