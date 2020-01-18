Украинские власти отметили о важности сокращения вероятности эскалации конфликта с Россией для избежания наряжённых двусторонних отношений. Кроме этого, Киев планирует развивать стратегические отношения с НАТО, Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом. Также, на заседании рассматривались вопросы о защите прав населения Украины, восстановлении территориальной целостности страны и обеспечении дальнейшей независимости.Проект новой стратегии был направлен в штаб-квартиру НАТО.



