13.12.2019, 10:27
Украинские власти заявили, что готовы к серьёзным компромиссам при обмене пленными
ИА «Ореанда-Новости». Главой МИД Украины Вадимом Пристайко было заявлено, что Украина выражает готовность при обмене пленными идти на серьёзные компромиссы.
Он отметил, что Киев готов идти на компромиссы с целью забрать большее число плененных украинцев. При этом Пристайко было подтверждено, что обмен пленными стороны хотят осуществить до конца нынешнего года. По его словам, в списки на обмен Киев старался внести всех известных ему удерживаемых украинцев.
Тем временем, глава Украины Владими Зеленский заявил, что надеется, что обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР состоится до Нового года.
Он отметил, что Киев готов идти на компромиссы с целью забрать большее число плененных украинцев. При этом Пристайко было подтверждено, что обмен пленными стороны хотят осуществить до конца нынешнего года. По его словам, в списки на обмен Киев старался внести всех известных ему удерживаемых украинцев.
Тем временем, глава Украины Владими Зеленский заявил, что надеется, что обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР состоится до Нового года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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