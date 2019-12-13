Он отметил, что Киев готов идти на компромиссы с целью забрать большее число плененных украинцев. При этом Пристайко было подтверждено, что обмен пленными стороны хотят осуществить до конца нынешнего года. По его словам, в списки на обмен Киев старался внести всех известных ему удерживаемых украинцев.Тем временем, глава Украины Владими Зеленский заявил, что надеется, что обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР состоится до Нового года.