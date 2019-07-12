ИА «Ореанда-Новости»   Суд присяжных итальянского города Павия приговорил бойца украинской Нацгвардии к 24 годам лишения свободы за убийство на Донбассе  в мае 2014 года итальянского фотографа Андреа Рокелли  и его переводчика Андрея Миронова. О решении суда сообщает РИА Новости.

Виталий Маркив имеет двойное гражданство. Подразделение, располагающееся  на вершине горы  Карачун, в которое входил Маркив, открыло огонь по группе, в составе которой был итальянец и его переводчик. Защита бойца настаивала на его невиновности, так как точка обстрела была далека от горы.