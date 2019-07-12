12.07.2019, 17:46
Украинский боец получил 24 года тюрьмы за убийство итальянца и россиянина на Донбассе
ИА «Ореанда-Новости» Суд присяжных итальянского города Павия приговорил бойца украинской Нацгвардии к 24 годам лишения свободы за убийство на Донбассе в мае 2014 года итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика Андрея Миронова. О решении суда сообщает РИА Новости.
Виталий Маркив имеет двойное гражданство. Подразделение, располагающееся на вершине горы Карачун, в которое входил Маркив, открыло огонь по группе, в составе которой был итальянец и его переводчик. Защита бойца настаивала на его невиновности, так как точка обстрела была далека от горы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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