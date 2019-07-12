О решении суда сообщает РИА Новости.

Виталий Маркив имеет двойное гражданство. Подразделение, располагающееся на вершине горы Карачун, в которое входил Маркив, открыло огонь по группе, в составе которой был итальянец и его переводчик. Защита бойца настаивала на его невиновности, так как точка обстрела была далека от горы.