В обмен на ресурсы у Китая, по мнению эксперты, надо попросить защитить Украину от России.Экономист отметил, что Украина является частью западной цивилизации. Однако, по его мнению, сегодня Европа потеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы её лидеров.Селецкий добавил, что Киев должен поменять курс и обратить внимание на Пекин. «Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — заключил эксперт.