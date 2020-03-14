14.03.2020, 17:20
Украинский экономист предложил попросить Китай защитить страну от России
ИА «Ореанда-Новости». Украинский экономист Игорь Селецкий заявил, что, если западные страны не хотят принимать Украину, Киев должен продать ресурсы страны Китаю, пишет РИА Новости.
В обмен на ресурсы у Китая, по мнению эксперты, надо попросить защитить Украину от России.
Экономист отметил, что Украина является частью западной цивилизации. Однако, по его мнению, сегодня Европа потеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы её лидеров.
Селецкий добавил, что Киев должен поменять курс и обратить внимание на Пекин. «Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — заключил эксперт.
В обмен на ресурсы у Китая, по мнению эксперты, надо попросить защитить Украину от России.
Экономист отметил, что Украина является частью западной цивилизации. Однако, по его мнению, сегодня Европа потеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы её лидеров.
Селецкий добавил, что Киев должен поменять курс и обратить внимание на Пекин. «Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — заключил эксперт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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