



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Одесской области в округе села Войничево Захарьевского района фермер решил дать отпор рейдерам неформальным способом.

Надпись была замечена на поле 30 июня. По словам местной прессы, Анатолий К. узнал неприятные известия о судьбе обрабатываемых им угодий. Поля, на которых Анатолий работал много лет, без его ведома были переданы другим людям. Такой способ рейдерского захвата сельскохозяйственных угодий встречается не в первый раз в Украине. Недобросовестные предприниматели в целях наживы организуют подобные захваты, а потом в образовавшейся неразберихе продают товар, выращенный чужими руками. Средства массовой информации предполагают, что фермер выбрал такой способ дать отпор захватчикам, намекая на то, что они не получат плоды его труда.





Рейдерство в Украине стало вполне традиционным явлением. Весной в Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров, пытавшихся захватить действующее сельскохозяйственное предприятие.



Аналитики сегодня условно выделяют три категории рейдеров: «белые», «серые» и «чёрные». Первый тип захватчиков действует в рамках правового законодательства и использует корпоративный шантаж, забастовку, заговор с контролирующими органами. «Серые» рейдеры тоже действуют, казалось бы, в рамках закона, однако, в их действиях можно найти много правонарушений. Для их действий характерен подкуп и подделка документов. Последний уловный тип рейдеров нарушает нормы Уголовного кодекса Украины.





Метод захвата агробизнеса во время сбора урожая стал пользоваться особой популярностью. Жертвой именно таких рейдеров и стал фермер Анатолий К. По последней информации, по фактам незаконного захвата сельскохозяйственных угодий открыто 17 уголовных дел. Лидер партии аграриев Виталий Скоцик в беседе с журналистами отметил, что резкий рост захвата земли в Украине произошёл три года назад. Именно тогда бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк побывал в Полтавской области, и говорил о необходимости начала процесса продажи государственных земель сельскохозяйственного назначения.





Специалисты утверждают, что фермеры могут защитить свои угодья от рейдерства вполне законными способами. Прежде всего, необходимо юридическое сопровождение хозяйственной деятельности, и отказаться от экономии охраны своей территории, т.к. охрана позволит задержать захватчиков, пока будут решаться юридические вопросы.