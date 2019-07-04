04.07.2019, 23:57
Украинский МИД рассказал, что дружбе с ПАСЕ пришёл конец
ИА «Ореанда-Новости» Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь МИД Украины. "Раньше между страной и этой организацией существовали дружеские отношения". Так, например, в период "дружбы" с ПАСЕ правительство приглашало их на выборы в качестве наблюдателя.
Также в сообщении было отмечено, что Украина не обязана исполнять решения ассамблеи. Обязательным является выполнение решений Комитета министров и Европейского суда.
Напомним, что Украина решила временно не участвовать в заседаниях, так как организация вновь приняла Россию в качестве участника.
Также в сообщении было отмечено, что Украина не обязана исполнять решения ассамблеи. Обязательным является выполнение решений Комитета министров и Европейского суда.
Напомним, что Украина решила временно не участвовать в заседаниях, так как организация вновь приняла Россию в качестве участника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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