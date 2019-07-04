с ПАСЕ

Так, например, в период "дружбы"правительство приглашало их на выборы в качестве наблюдателя.Также в сообщении было отмечено, что Украина не обязана исполнять решения ассамблеи. Обязательным является выполнение решений Комитета министров и Европейского суда.Напомним, что Украина решила временно не участвовать в заседаниях, так как организация вновь приняла Россию в качестве участника.