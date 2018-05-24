ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ввиду окончания продолжительного ремонта и значительного количество вложенных в него средств, Бескидский железнодорожный туннель был введен в эксплуатацию в городе Львов в этот четверг. По случаю торжественного открытия президент Украины проехался на первом поезде рядом с машинистом. По его заверению, этот проект еще больше сблизит Украину и Евросоюз, что поспособствует дальнейшей Евроинтеграции.

Бескидский железнодорожный туннель протяженностью около 1 тысячи 750 метров представляет из себя часть Львовской железнодорожной сети. Он находится между двумя станциями: Бескид и Скотарское. Тем самым соединяя Прикарпатье во Львовской области с Закарпатской областью.

В первоначально варианте туннель задумывался как однопутный. Его построили еще в 1886, когда данные территории находились под контролем Австро-Венгерской империи во времена правления императора Франце-Иосифа I. Данная конструкция представляла из себя часть пятой панъевропейской железнодорожной сети транспортных коридоров. Своими сетями она соединяла собой Италию, Словению, Венгрию, Словакию, Россию, а также территории нынешней Украины.

В 2007 году ввиду ветхого состояния туннеля, а также из-за довольно скромной, по сегодняшним меркам, пропускной способности, было принято решение провести капитальный ремонт туннеля. Однако вводить в эксплантацию вновь его не станут ввиду исторической ценности объекта, что не позволяет его расширить. Поэтому было принято решение построить еще один, уже двухпутный, тоннель в нескольких метрах от старого.

Длина части железнодорожной артерии теперь составляет около 1 тысячи 822 метров. Он так же соединяется с тремя переходами и может быть использован как для эксплуатации, так и для эвакуации. Проели его на глубине около 180 метров под землей, которая является частью Бескидского Хребта. Новый туннель так же способен пропустить свыше 100 паровозов в день. Так же транспорт теперь сможет передвигаться со скоростью 70 км/ч что заметно внушительнее допустимых 40 км/ч в старом туннеля.

Через туннель Украина поставляет в ЕС более 60% своих товаров. Весь проект был осуществлен за счет денег Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).