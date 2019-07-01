ИА «Ореанда-Новости». Александр Данилюк, глава пресс-штаба Совета национальной безопасности Украины, рассказал, как он относится к предложению ввести визовый режим с Россией. В интервью с информационным изданием «Левый берег» он утверждает, что это быссмысленно, в этом нет огромной необходимости. Когда правительство обеих стран решит, что это необходимо сделать, то только тогда СНБО будет анализировать будущие последствия.

Ранее это предложение поступило от главы украинского МИД. Павел Климкин уверен, что россиянам перед приездом необходимо проходить плановую регистрацию c получениеv нового документа.