Мирные отношения между странами могут возникнуть только послеи других оккупированных территорий. Также Кулеба не исключает выплатуРоссии в отношении Украины.Вице-премьер в своём интервью указал, что Украина готова любыми способами вернуть Крым, если российская власть не захочет добровольно отдать полуостров. Для начала на Россию будут