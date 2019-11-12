ИА «Ореанда-Новости». По мнению украинского вице-премьера по вопросам в ЕС и НАТО Дмитрия Кулеба, Россия и Украина находятся в полной готовности к военным действиям, сообщается в издании «РБК Украина».

Мирные отношения между странами могут возникнуть только после возврата Крымского полуострова и других оккупированных территорий. Также Кулеба не исключает выплату компенсации за агрессивное отношение России в отношении Украины. 

Вице-премьер в своём интервью указал, что Украина готова любыми способами вернуть Крым, если российская власть не захочет добровольно отдать полуостров. Для начала на Россию будут направлены политико-экономические санкции.