12.11.2019, 00:51
Украинский вице-премьер дал определение международным отношениям с Россией
ИА «Ореанда-Новости». По мнению украинского вице-премьера по вопросам в ЕС и НАТО Дмитрия Кулеба, Россия и Украина находятся в полной готовности к военным действиям, сообщается в издании «РБК Украина».
Мирные отношения между странами могут возникнуть только после возврата Крымского полуострова и других оккупированных территорий. Также Кулеба не исключает выплату компенсации за агрессивное отношение России в отношении Украины.
Вице-премьер в своём интервью указал, что Украина готова любыми способами вернуть Крым, если российская власть не захочет добровольно отдать полуостров. Для начала на Россию будут направлены политико-экономические санкции.
Мирные отношения между странами могут возникнуть только после возврата Крымского полуострова и других оккупированных территорий. Также Кулеба не исключает выплату компенсации за агрессивное отношение России в отношении Украины.
Вице-премьер в своём интервью указал, что Украина готова любыми способами вернуть Крым, если российская власть не захочет добровольно отдать полуостров. Для начала на Россию будут направлены политико-экономические санкции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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