ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время конференции ОБСЕ, которая проходила в Киеве, неизвестный мужчина, судя по форме – украинский военный, заявил, что лично перевозил, а после передавал взрывчатку осуждённому режиссёру Олегу Сенцову. С его слов, она ему нужна была для совершения терактов в Крыму.

По словам этого военного, он ввёз на территорию Крымского полуострова некоторый объект, который впоследствии и стал причиной, по которой осудили Олега Сенцова, ввёз он его в 2014-м году.

Он сообщил, что доставлял этот предмет сам лично, на собственном автомобиле, на котором он возил украинских военных. Своё признание он объяснил тем, что желает, чтобы украинские спецслужбы нашли людей, сдавших режиссёра российским спецслужбам. При этом он намекнул, что знает некоторую информацию, которая делает его «неугодным» киевским властям.

Напомним, Олег Сенцов является украинским режиссёром, его в августе 2015 года осудили к двадцати годам заключение за то, что он готовил теракты в Крыму. Сейчас он отбывает свой срок в колонии строгого режима, расположенной в Ямало-Ненецком округе.

Он в 2014 году создал террористическое сообщество на территории Крыма, они весной этого же года успели совершить в Симферополе поджог офисов двух российских организаций, то есть два теракта. В их планах был подрыв памятника Ленину.

Сенцов свою вину не признал и заключил, что это дело является политическим гонением в отношении его.

На судебную скамью вместе с ним попали его подельники. Так Александр Кольченко, действующий с режиссёром заодно, свою вину не признал, ему прокурор затребовал 12 лет.

Ещё чуть ранее двух фигурантов Афанасьева и Чирний осудили на семь лет. Стоит отметить, что теракты этой группировки так и не увенчались успехом, два поджога, которые они устроили, даже не разгорелись. А их теракт на 9 мая не состоялся, они были пойманы при передаче взрывного устройства.



