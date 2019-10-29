29.10.2019, 22:35
Украинца, который позвонил в скорую 47 тысяч раз, отправили в психбольницу
ИА «Ореанда-Новости». Мужчину из города Краматорск в Донецкой области Украины, который позвонил в скорую помощь 47 тысяч раз за четыре месяца, положили в психиатрическую клинику, пишет РИА Новости.
Отмечается, что мужчина с 1 октября прошлого года по 12 февраля этого года звонил в скорую 46 968 раз. Прокуратура города рассказала, что за сутки хулиган мог позвонить в скорую около тысячи раз. Дозвонившись, мужчина начинал оскорблять врачей.
По решению суда мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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