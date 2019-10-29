ИА «Ореанда-Новости». Мужчину из города Краматорск в Донецкой области Украины, который позвонил в скорую помощь 47 тысяч раз за четыре месяца, положили в психиатрическую клинику, пишет РИА Новости.



Отмечается, что мужчина с 1 октября прошлого года по 12 февраля этого года звонил в скорую 46 968 раз. Прокуратура города рассказала, что за сутки хулиган мог позвонить в скорую около тысячи раз. Дозвонившись, мужчина начинал оскорблять врачей.



По решению суда мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение.