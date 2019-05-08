СМИ связывают это с тем, что на Украине лук подорожал до 39 гривен (около ста рублей). Супрун при этом отметила, что граждане хотят отказаться от лука по причине того, что он является " антисоциальным продуктом". Он может, по её мнению, вызывать аллергию и обострить синдром раздраженного кишечника.Супрун отметила, что лук можно заменить крапивой. Кроме того, она добавила, что вместо репчатого лука лучше употреблять зелёный лук и порей, так как там больше витаминов.