ИА «Ореанда-Новости». Аналитики из компании Growth from Knowledge составили рейтинг стран Европы по покупательной способности населения, пишет РИА Новости.



Оказалось, что список из 42 стран замкнула Украина. Покупательная способность украинцев составляет 1830 евро в год на человека.



А вот первым в рейтинге стал Лихтенштейн. Там покупательскую способность граждан оценили в 67 550 евро. Примечательно, что этот показатель больше в 4,5 раз среднего по Европе.



Аналитики пояснили, что под покупательской способностью понимают доход населения за вычетом налогов и благотворительных взносов.