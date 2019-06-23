ИА «Ореанда-Новости». Газотранспортная служба Украины «Укртрансгаз» сообщила о том, что на её хранилищах обнаружена острая нехватка газа. Запасы составляет 152 млн. куб. м., в то время как месячное потребление голубого топлива – 240 млн.

Компания также отметила, что на обеспечение населения газом на летний период необходим запас голубого топлива в размере 720 млн. куб. м. «Укртрансгаз» сообщили о том, что не смогли провести 12 тендеры по закупке газа в общем объёме 880 млн. куб. м. Причиной стало задолженность корпорации перед поставщиками за прошедшие периоды.

В связи с этим Газотранспортная служба Украины направила сообщения в разные государственные органы с пометкой о возможности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.