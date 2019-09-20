ИА «Ореанда-Новости» Во Франции на 97 году жизни скончался актёр Шарль Жерар

Известность ему принесли работы сделанные совместно с режиссёром Клодом Лелушем.  Жерар сыграл в 18 картинах режиссёра среди которых были  "Мошенник", "С новым годом!", "Приключение есть приключение", а также его успех укрепила небольшая, но яркая роль в фильме "Игрушка" Франсиса Вебера.

Жерар родился в Стамбуле в 1926 году, он имеет армянские корни, его настоящая фамилия Ачемян, немного позже его семья переехала во Францию. 

Шарль вёл успешную карьеру всю свою жизнь, даже в столь глубоком возрасте он продолжал участвовать в постановках театра. 