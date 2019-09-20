20.09.2019, 13:53
Умер актёр Шарль Жерар
ИА «Ореанда-Новости» Во Франции на 97 году жизни скончался актёр Шарль Жерар
Известность ему принесли работы сделанные совместно с режиссёром Клодом Лелушем. Жерар сыграл в 18 картинах режиссёра среди которых были "Мошенник", "С новым годом!", "Приключение есть приключение", а также его успех укрепила небольшая, но яркая роль в фильме "Игрушка" Франсиса Вебера.
Жерар родился в Стамбуле в 1926 году, он имеет армянские корни, его настоящая фамилия Ачемян, немного позже его семья переехала во Францию.
Шарль вёл успешную карьеру всю свою жизнь, даже в столь глубоком возрасте он продолжал участвовать в постановках театра.
Известность ему принесли работы сделанные совместно с режиссёром Клодом Лелушем. Жерар сыграл в 18 картинах режиссёра среди которых были "Мошенник", "С новым годом!", "Приключение есть приключение", а также его успех укрепила небольшая, но яркая роль в фильме "Игрушка" Франсиса Вебера.
Жерар родился в Стамбуле в 1926 году, он имеет армянские корни, его настоящая фамилия Ачемян, немного позже его семья переехала во Францию.
Шарль вёл успешную карьеру всю свою жизнь, даже в столь глубоком возрасте он продолжал участвовать в постановках театра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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