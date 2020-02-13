ИА «Ореанда-Новости». На 104-м году жизни умер разведчик Алексей Ботян.

На 104-м году жизни скончался Герой России Алексей Ботян, спасший Краков в 1945 году. О том, что разведчик ушёл из жизни сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

В СВР уточнили, что Ботян умер в половину второго ночи. В минувший понедельник ему исполнилось 103 года.

Алексей Ботян родился в 1917 году. Он был одним из тех, кто спас польский город Краков от уничтожения его в 1945 году фашистскими войсками. Ботян являлся обладателем множества орденов и наград, которые вручались ему за проявленное мужество и героизм. В 2007 году ветерану было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».