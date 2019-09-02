ИА «Ореанда-Новости» Департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что российский посол в Египте Сергей Кирпиченко скончался в Каире в возрасте 68 лет.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надёжный товарищ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», – сказали в департаменте.

Сергей Кирпиченко занимал пост посла в Египте и полномочного представителя в Лиге арабских государств с сентября 2011 года. До этого он был главой российских дипломатических миссий в других арабских странах: ОАЭ, Ливии и Сирии.

Кирпиченко является кавалером орденов Дружбы и Почёта.