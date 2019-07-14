ИА «Ореанда-Новости». Первые 25 000 паломников получат высокотехнологичные электронные карты в рамках пилотного проекта. Он запущен по инициативе Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии. Карты хранят личную информацию паломников, отображают показатели состояния здоровья пользователя.

Также электронные карты предоставляют информацию о местонахождении и дате хаджа. Карты будут обустроены устройством слежения за паломниками для наблюдения за потоком людей в священные города Мекка и Медины.

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии призвало катарские власти не препятствовать катарцам, которые хотят совершить хадж. Об этом министерство заявило в субботу, говорит саудовское информационное агентство SPA . Катар, в свою очередь, обвиняет власти Саудовской Аравии в нежелании принимать катарских паломников на фоне конфликта между двумя странами.

Амр Аль-Мадд, главный специалист по планированию Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, заявил, что создание «умных карт» является экспериментальным этапом внедрения инициативы «умного» хаджа и необходим для изучения возможности реализации программы.