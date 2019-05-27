ИА «Ореанда-Новости» На центральную часть США обрушились ураганы. Общее количество жертв разгула стихии составляет десять человек. В городах, стоящих на реках в Оклахоме и Канзасе, возникла угроза подтопления, и муниципальные власти нескольких городов объявили эвакуацию населения.

Сообщается, что в Оклахоме погибли шесть человек. Управление здравоохранения штата проинформировало о госпитализации по меньшей мере 92 пострадавших от природных катаклизмов.

В пострадавших районах продолжается операция по спасению людей.