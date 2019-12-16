. В этом случае полет должен по времени занять всего два часа. Эта информация была предоставлена на пресс-конференции, проходившей на космодроме Восточный.В представленном на пресс-конференции видеоролике заявлено, что до МКС можно будет долететь всего лишь за два часа. Также в нем показано, что будут проведены тесты одновитковой схемы полёта космических кораблей к МКС.При этом Дмитрием Рогозиным, возглавляющим "Роскосмос", заявлено о планировании полёта к МКС корабля с космонавтами на борту по короткой двухвитковой схеме, занимающего 3,5 часа. Полёт корабля по этой схеме должен состояться в ближайшее время.