ИА «Ореанда-Новости» . На территории Абхазии началось повторное голосование на выборах главы республики. На президентский пост претендуют глава Минэкономики Адгур Ардзинба, лидер оппозиционное партии Аслан Бжания и экс-министр иностранных дел Абхазии Леонид Дзапшба. Об этом сообщил официальный представитель абхазского ЦИКа.

Голосования по выборам президента проводится более чем в 150 участках, в том числе в российской столице и Черкесске. В списках избирателей в настоящий момент находится более половины жителей Абхазии – около 128 тысяч человек.

В начале января текущего года оппозиционеры Абхазии попытались штурмом взять президентскую администрацию. Партия активистов оппозиции «Айтаира» потребовала отставки Хаджимбе из-за того, что он не набрал большинство избирательских голосов на выборах. Вечером того же дня оппозиционеры захватили президентскую администрацию. Власти Абхазии назвали данное действие попыткой государственного переворота и изменой. Абхазские парламентарии обратились к Хаджимбе с просьбой о добровольном сложении полномочий главы республики. В результате 12 января текущего года президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.