09.01.2020, 16:54
В Абхазии протестующие штурмуют администрацию
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 9 января, возле администрации президента Абхазии протестующие устроили бунт. Ориентировочно в 13-00 местные жители в количество не более 1 тысячи человек проникли в здание администрации в Сухуме. Местные СМИ отмечают, что несколько десяткой жителей забаррикадировались в здании администрации Абхазии.
Госслужащие и сотрудники правоохранительных органов не применяли никакого насилия в отношении протестующих, даже не пытались вывести их из здания. Однако, в результате давки пострадало несколько людей.
Протестующие требовали пересмотра итогов президентских выборов, которые состоялись осенью прошлого года. Стоит отметить, что сегодня кассационный суд Абхазии удовлетворил ходатайство кандидату Алхасу Квициниа об отводе судьи по иску о нарушениях в предвыборной компании.
Госслужащие и сотрудники правоохранительных органов не применяли никакого насилия в отношении протестующих, даже не пытались вывести их из здания. Однако, в результате давки пострадало несколько людей.
Протестующие требовали пересмотра итогов президентских выборов, которые состоялись осенью прошлого года. Стоит отметить, что сегодня кассационный суд Абхазии удовлетворил ходатайство кандидату Алхасу Квициниа об отводе судьи по иску о нарушениях в предвыборной компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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