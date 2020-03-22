ИА «Ореанда-Новости». В Абхазии в 200:00 мск завершилось голосование на повторных выборах президента республики. Сообщается, что начался подсчёт голосов.

Результаты голосования будут объявлены ЦИК утром понедельника, однако уже ночью данные начнут оглашать штабы кандидатов, которые также будут вести подсчёт голосов.

Выборы прошли без каких-либо происшествий, учитывая высокую явку избирателей. Об этом рассказал председатель ЦИК Тамаз Гогия. Он уточнил, что выборы считаются состоявшимися.

На высший пост в государстве претендуют три кандидата – вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

