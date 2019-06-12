ИА «Ореанда-Новости» . Президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании не давал обещания снизить тарифы на газ. Об этом в эфире «BIHUS info» заявил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус.

По его словам, украинский лидер говорил о высоких тарифах для населения, но ничего не обещал. «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамёках хотят видеть то, что они хотят видеть», — отметил Герус.

Также представитель президента заявил, что тот предлагал увеличить добычу газа, инвестировать в эту сферу и развивать экспорт. «Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30 процентов, а может, и больше», — добавил он.

Ранее в апреле представитель Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что снижение тарифов и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников не входит в компетенцию главы государства. При этом, по словам Разумкова, глава государства будет интересоваться тем, насколько тарифы обоснованы, а также обеспечивать условия для качественной работы правоохранительных органов и судов.

Напомним, в апреле Киевский международный институт социологии опубликовал исследование, согласно которому жители Украины в первую очередь ожидают от нового президента мер по снижению тарифов на коммунальные услуги. На втором месте в рейтинге ожиданий — снятие с депутатов Верховной Рады неприкосновенности.