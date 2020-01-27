27.01.2020, 13:36
В Афганистане пассажирский авиалайнер потерпел крушение
ИА «Ореанда-Новости». В центральной части Афганистана разбился пассажирский авиалайнер. Об авиакатастрофе в Афганистане передает TOLO News в Twitter.
Катастрофа случилась в провинции Газни. Заявлено, что территория, на которой упало воздушное судно, контролируется подразделениями движения "Талибан".
Местные власти уже попросили помочь правительство Афганистана. Сейчас к месту крушения самолёта двигаются специальные подразделения.
Появилась в СМИ информация, что лайнер является собственностью компании Ariana Afghan Airlines. Также заявлено, что внутри самолёта находилось 83 человека. Сообщений о жертвах пока не поступало.
Катастрофа случилась в провинции Газни. Заявлено, что территория, на которой упало воздушное судно, контролируется подразделениями движения "Талибан".
Местные власти уже попросили помочь правительство Афганистана. Сейчас к месту крушения самолёта двигаются специальные подразделения.
Появилась в СМИ информация, что лайнер является собственностью компании Ariana Afghan Airlines. Также заявлено, что внутри самолёта находилось 83 человека. Сообщений о жертвах пока не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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