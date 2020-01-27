Об авиакатастрофе в Афганистане передает TOLO News в Twitter.Катастрофа случилась в провинции Газни. Заявлено, что территория, на которой упало воздушное судно, контролируется подразделениями движения "Талибан".Появилась в СМИ информация, что лайнер является собственностью компании Ariana Afghan Airlines. Также заявлено, что внутри самолёта находилось 83 человека. Сообщений о жертвах пока не поступало.