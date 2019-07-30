ИА «Ореанда-Новости» В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане погибли три ребёнка, пострадали ещё 23 человека. Об этом агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

ЧП случилось в провинции Кандагар на юге страны. Отмечается, что трагедию спровоцировало самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле. В действие взрывчатка была приведена в месте большого скопления людей. По данным СМИ, среди пострадавших шестеро детей. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.