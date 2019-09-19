ИА «Ореанда-Новости» Агентство Reuters со ссылкой на местную администрацию сообщило, что рядом с зданием центральной больницы в провинции Забуль на юге Афганистана произошёл взрыв. Погибло не менее 20 мирных жителей, 95 получили ранения. Повреждено несколько зданий, в том числе жилых домов.

Взрывное устройство было заложено в грузовой автомобиль. Ответственность за террористический акт взяли на себя члены запрещённого в России экстремистского движения «Талибан». Издание Tolo News сообщило, что неподалёку от со здания клиники расположен офис Национального управления безопасности. По сведениям журналистов, именно это ведомство было целью террористов.