Завершив возведение, город может позволить себе пригласить всемирно известные театральные коллективы.

Театр планируется построить недалеко от культурного центра имени Абиша Кекильбаева. По информации, предоставленной директором областного музыкально-драматического театра имени Жантурина Нурнияза Муханова, в новом театре будет три зала. Один из них будет вмещать в себя две тысячи мест, второй – рассчитан на триста двадцать человек, третий зал решено сделать экспериментальным, в нём будет расположено сто двадцать мест. По словам режиссёра театра Гульсины Миргалиевой, театр станет площадкой, обладающей многофункциональными возможностями. С таким театром Казахстан может пригласить к себе такие всемирно знаменитые коллективы как миланский «Ла Скала», Государственный академический Большой театр России или «Королевский оперный театр на Ковент-Гарден». Театр может привлечь и огромное количество туристов – он может стать своего рода визитной карточкой Казахстана, заявила Гульсина Миргалиева. В планах инициаторов этого масштабного проекта сделать театр архитектурной ценностью страны. Многофункциональность этого театрального сооружения позволит проводить здесь не только спектакли и оперные постановки, но экспериментальные выступления и мастер-классы.

Стоит отметить, что в октябре в городе Актау состоятся мероприятия международного масштаба, посвящённые восьмидесятилетию казахстанского общественного и политического деятеля и народного писателя Казахстана Абиша Кекильбаева. На международный театральный фестиваль съедутся представители многих иностранных государств. Сами торжества начнутся с официального открытия культурного центра, который носит его имя.







