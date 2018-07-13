Учёные предполагают, что возраст артефакта составляет более 2000 лет и датируют её IV-I век до н.э., когда в Египте правила династия Птолемеев.



ИА «Ореанда-Новости» . Гранитный чёрный саркофаг удалось обнаружть археологам при раскопках в Египте в районе Сиди-Габер. Артефакты подобных размеров учёные увидели впервые. По сообщениям прессы, длина саркофага равна 2,7 метра, ширина сотавила 1,5 метра, а высота находки - 1,8 метра.

Нашли саркофаг на глубине 5 метров. Он представляет собой конструкцию из чёрного гранита, запечатанную толстым слоем извести. Рядом с таинственной находкой также были обнаружены мраморный фрагмент статуи мужчины и другие артефакты. Наличие известкового раствора свидетельствует о том, что гробница не вскрывалась. Археологи говорят, что сегодня довольно редко можно отыскать не разграбленные египетские древности. Сейчас исследователи разрабатываю план, как извлечь на поверхность найденный артефакт, ведь объект большой и, судя по всему, довольно тяжёлый, и извлечь его надо, не повредив.

Представитель департамента проектов Ваада Абу аль-Алю сообщил средствам массовой информации, что работы планируется провести в несколько этапов. Сначала необходимо подготовить площадку вокруг саркофага, и только потом с помощью лебёдки доставить объект на поверхность. Саркофаг представляет собой ценнейший памятник искусства, поэтому процесс пройдёт под строгим наблюдением специалистов с использованием передовой техники. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, Мостафа Вазири, сообщил, что после извлечения древность будет доставлена для исследований в лабораторию.

Археологи уже находили погребения в районе, где проводятся раскопки. Все предыдущие находки относились к IV веку до нашей эры. По данным археологов, на территории исследований могут быть обнаружены и другие памятники древности. Учёные не исключают нахождение артефактов эллинистического периода истории Египта.



Напомним, что в 2018 году южнее египетской столицы Каира был обнаружен некрополь. На его территории археологи нашли 8 нетронутых гробниц и 40 саркофагов. А в склепе были обнаружены драгоценные камни и священная египетская атрибутика.