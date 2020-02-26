26.02.2020, 07:18
В американских санкциях против России усмотрели крах для других государств
ИА «Ореанда-Новости». Запрет на операции с госбумагами РФ способен привести к негативным последствиям для мировой финансовой системы. Об этом заявлено в материале Института международных финансов под названием "Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против РФ", о котором рассказывает издание "Известия".
В документе изложено, что облигации федерального займа России входят во все ключевые индексы развивающихся государств и занимают там одну из главных позиций. По словам экспертов, возможное введение США ограничений на долг РФ способно потрясти развивающиеся рынки.
Санкции способны привести к тому, что иностранные банки покинут Россию. Ограничения по отношению к РФ могут вызвать на рынках других государств нестабильность. Такое положение дел возможно, даже если будут введены санкции против ОФЗ только на аукционах Минфина.
Также новые ограничения могут вызвать сложности в международных расчётах, так как рубль представляет собой одну из самых торгующихся валют развивающихся государств.
В документе изложено, что облигации федерального займа России входят во все ключевые индексы развивающихся государств и занимают там одну из главных позиций. По словам экспертов, возможное введение США ограничений на долг РФ способно потрясти развивающиеся рынки.
Санкции способны привести к тому, что иностранные банки покинут Россию. Ограничения по отношению к РФ могут вызвать на рынках других государств нестабильность. Такое положение дел возможно, даже если будут введены санкции против ОФЗ только на аукционах Минфина.
Также новые ограничения могут вызвать сложности в международных расчётах, так как рубль представляет собой одну из самых торгующихся валют развивающихся государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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