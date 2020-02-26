Об этом заявлено в материале Института международных финансов под названием "Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против РФ", о котором рассказывает издание "Известия".По словам экспертов, возможное введение США ограничений на долг РФ способно потрясти развивающиеся рынки.Ограничения по отношению к РФ могут вызвать на рынках других государств нестабильность. Такое положение дел возможно, даже если будут введены санкции против ОФЗ только на аукционах Минфина.Также новые ограничения могут вызвать сложности в международных расчётах, так как рубль представляет собой одну из самых торгующихся валют развивающихся государств.